ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне с утра сообщают о взрывах

Новина українською →
Херсон, Вторник 27 декабря 2022 09:10
В Херсоне с утра сообщают о взрывах Фото: в Херсоне с утра сообщают о взрывах (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром вторника, 27 декабря, в Херсоне сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Как сообщалось, российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Обстріл Взрыв
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского