В Херсоне с утра сообщают о взрывах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Как сообщалось, российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

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