В Херсоне с утра сообщают о взрывах
Фото: в Херсоне с утра сообщают о взрывах (иллюстрация/GettyImages)
Утром вторника, 27 декабря, в Херсоне сообщают о взрывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
Как сообщалось, российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.
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