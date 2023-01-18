Фото: в Херсоне с утра раздаются взрывы (GettyImages)

В среду, 18 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это пока первое сообщение о взрывах с начала суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.