В Херсоне с утра раздаются взрывы
Фото: в Херсоне с утра раздаются взрывы (GettyImages)
В среду, 18 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это пока первое сообщение о взрывах с начала суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, российская армия во вторник, 17 января, обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.
Напомним, "Укрзализныця" изменила расписание движения поездов из Херсона. Новые графики начнут действовать с 20 января.
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