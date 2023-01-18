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В Херсоне с утра раздаются взрывы

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Херсон, Среда 18 января 2023 08:42
В Херсоне с утра раздаются взрывы Фото: в Херсоне с утра раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 18 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это пока первое сообщение о взрывах с начала суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российская армия во вторник, 17 января, обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Напомним, "Укрзализныця" изменила расписание движения поездов из Херсона. Новые графики начнут действовать с 20 января.

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