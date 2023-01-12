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У Херсоні зранку лунають вибухи

Фото: в Херсоні зранку лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні від ранку 12 січня неспокійно. Місцеві жителі чують вибухи в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Чути вибухи у Херсоні", - пишуть у мережі.

При цьому офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки немає.

Тим часом перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив про рекордний обстріл за минулу добу.

"90 обстрілів за останню добу. Орки вчора пішли на рекорд. Вогонь відкривався знову по житлових кварталах, медичних установах"', - написав він та закликав місцевих жителів до евакуації.

Нагадаємо, що вночі в Херсоні також лунали вибухи.

Додамо, що вчора внаслідок чергового обстрілу росіян була пошкоджена будівля Херсонського державного університету.

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ХерсонВибухВійна Росії проти України