У Херсоні зранку чути вибухи

Жителі Херсона сьогодні зранку повідомляють про серію потужних вибухів. В області не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Чути вибухи у місті", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.
Зазначимо, за минулу добу російська армія 93 рази обстріляла Херсон та область, випустивши 412 снарядів. Окупанти застосували міномети, РСЗВ, артилерію, танки та безпілотники.
У Херсоні внаслідок ударів окупантів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Вчора через російські атаки загинула одну людина, ще шестеро отримали поранення.
Карта повітряних тривог в Україні станом на 9:00
Нагадаємо, вчора у селі Посад-Покровське в Херсонській області на російські міні підірвалися четверо піротехніків ДСНС.
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