У Херсоні знову пролунали звуки вибухів
У суботу, 3 грудня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що повітряну тривогу ні в Херсоні, ні в області сьогодні не оголошували. Влада та військові поки не давали офіційних коментарів.
Нагадаємо, що російські війська щодня обстрілюють Херсонську область з окупованого лівого берега Дніпра.
Нагадаємо, що жителі звільненого Херсона зранку 3 грудня повідомляють про вибухи у місті. Причини поки невідомі.
Російські окупанти ввечері 2 грудня завдали удару по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені електромережі.
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