Фото: У Херсоні знову пролунали звуки вибухів (GettyImages)

У суботу, 3 грудня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні. Варто зазначити, що повітряну тривогу ні в Херсоні, ні в області сьогодні не оголошували. Влада та військові поки не давали офіційних коментарів. Нагадаємо, що російські війська щодня обстрілюють Херсонську область з окупованого лівого берега Дніпра.