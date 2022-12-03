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У Херсоні знову пролунали звуки вибухів

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Херсон, Субота 03 грудня 2022 19:44
У Херсоні знову пролунали звуки вибухів Фото: У Херсоні знову пролунали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 3 грудня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що повітряну тривогу ні в Херсоні, ні в області сьогодні не оголошували. Влада та військові поки не давали офіційних коментарів.

Нагадаємо, що російські війська щодня обстрілюють Херсонську область з окупованого лівого берега Дніпра.

Нагадаємо, що жителі звільненого Херсона зранку 3 грудня повідомляють про вибухи у місті. Причини поки невідомі.

Російські окупанти ввечері 2 грудня завдали удару по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені електромережі.

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