У Херсоні знову пролунали вибухи

У Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи. При цьому в області тривога досі не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Офіційної інформації щодо вибухів у місті поки не надходило.

Нагадаємо, сьогодні вже повідомляли про вибухи у Херсоні.

Крім того, російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області.

Додамо, що 10 квітня російська армія атакувала човен з людьми в Херсонській області, внаслідок чого двоє людей отримали тяжкі поранення.

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