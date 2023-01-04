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У Херсоні знову повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні знову повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці 4 січня пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомили, що спочатку "прильоти" були в Олешках, а потім вибухи у Херсоні.

Варто зазначити, що у військовій адміністрації області наразі не підтвердили цю інформацію. Однак там розповіли, що за минулу добу ворог 73 рази обстріляв територію області, застосувавши артилерію, РСЗВ, міномети та танки.

Херсоном окупанти вдарили 11 разів, внаслідок чого постраждали будинки, суднобудівний завод і газопровід.

Внаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора російські загарбники вкотре атакували Херсон. Під удар потрапило транспортне підприємство "Херсонелектротранс". Внаслідок обстрілу постраждали тролейбуси.

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Херсонвибухи