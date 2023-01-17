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У Херсоні знову лунають вибухи

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Херсон, Вівторок 17 січня 2023 20:21
У Херсоні знову лунають вибухи Фото: У Херсоні знову лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 17 січня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні вкотре чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

У місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

Наразі офіційної інформації про обстріл Херсона немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.

Крім того, що вибухи у Херсоні чули у понеділок вдень.

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