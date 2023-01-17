У Херсоні знову лунають вибухи
Фото: У Херсоні знову лунають вибухи (Getty Images)
У вівторок, 17 січня, у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .
"У Херсоні вкотре чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
У місті та області повітряна тривога не оголошувалась.
Наразі офіційної інформації про обстріл Херсона немає.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.
Крім того, що вибухи у Херсоні чули у понеділок вдень.
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