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В Херсоні знову лунають вибухи

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Херсон, Вівторок 10 січня 2023 15:19
В Херсоні знову лунають вибухи Фото: у Херсоні вдруге за день лунають вибухи 10 січня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні знову лунають вибухи. Другий раз на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, сьогодні у Херсоні повідомляли про вибухи. Пізніше в ОВА розповіли про одного пораненого внаслідок обстрілу.

Також російські окупанти сьогодні, 10 січня, обстріляли один з районів Херсона. В результаті ворожої атаки загинув чоловік.

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