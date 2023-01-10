В Херсоні знову лунають вибухи

У Херсоні знову лунають вибухи. Другий раз на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, сьогодні у Херсоні повідомляли про вибухи. Пізніше в ОВА розповіли про одного пораненого внаслідок обстрілу.

Також російські окупанти сьогодні, 10 січня, обстріляли один з районів Херсона. В результаті ворожої атаки загинув чоловік.

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