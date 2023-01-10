В Херсоне снова раздаются взрывы
Фото: в Херсоне второй раз за день раздаются взрывы 10 января (иллюстрация/GettyImages)
В Херсоне снова гремят взрывы. Второй раз за день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня в Херсоне сообщали о взрывах. Позже в ОВА рассказали об одном раненом в результате обстрела.
Также российские оккупанты сегодня, 10 января, обстреляли один из районов Херсона. В результате вражеской атаки погиб мужчина.
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