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В Херсоне снова раздаются взрывы

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Херсон, Вторник 10 января 2023 15:19
В Херсоне снова раздаются взрывы Фото: в Херсоне второй раз за день раздаются взрывы 10 января (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне снова гремят взрывы. Второй раз за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Херсоне сообщали о взрывах. Позже в ОВА рассказали об одном раненом в результате обстрела.

Также российские оккупанты сегодня, 10 января, обстреляли один из районов Херсона. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

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