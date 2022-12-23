У Херсоні знову лунають вибухи. І зникло світло

Фото: у Херсоні знову лунають вибухи (GettyImages)

У Херсоні сьогодні, 23 грудня, знову пролунали вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Суспільне Херсон" в Telegram.