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У Херсоні знову лунають вибухи. І зникло світло

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Херсон, П'ятниця 23 грудня 2022 15:22
У Херсоні знову лунають вибухи. І зникло світло Фото: у Херсоні знову лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Херсоні сьогодні, 23 грудня, знову пролунали вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Суспільне Херсон" в Telegram.

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти", - йдеться в повідомленні.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи у місті.

Оновлено.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили, що у місті після вибухів зникло світло. Офіційних коментарів влади наразі немає.

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи. Проте повітряна тривога в місті на той час оголошена не була.

Раніше ми писали, що, 22 грудня вранці російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки було пошкоджено електромережі та газопроводи.

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