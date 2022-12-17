ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні знову чути вибухи

Новость на русском →
Херсон, Субота 17 грудня 2022 17:17
У Херсоні знову чути вибухи Фото: у Херсоні знову чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні вдень, 17 грудня, знову чути гучні вибухи. За повідомленнями в соціальних мережах, місто знову зазнало обстрілу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Жителів обласного центру по можливості просять до закінчення обстрілу перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже кілька разів повідомляли про вибухи. Як розповів голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич, російські війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка, яка знаходиться за 9 кілометрів від обласного центру.

Крім того, вранці внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вторгнення Росії до України Обстріл
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах