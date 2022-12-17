ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне снова слышны взрывы

Новина українською →
Херсон, Суббота 17 декабря 2022 17:17
В Херсоне снова слышны взрывы Фото: в Херсоне снова слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне сегодня днем, 17 декабря, снова слышны громкие взрывы. По сообщениям в социальных сетях, город снова подвергся обстрелу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Жителей областного центра по возможности просят до окончания обстрела находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, сегодня в Херсоне уже несколько раз сообщали о взрывах. Как рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, российские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка, которая находится в 9 километрах от областного центра.

Кроме того, утром вследствие вражеского обстрела Херсона погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Вторжение России в Украину Обстріл
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах