У Херсоні знову чути вибухи

У Херсоні вчетверте за день чути вибухи, у звільненому обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Поки що немає офіційної інформації про те, чим викликані ці вибухи. В області та місті оголошено повітряну тривогу.

"У Херсоні знову чути гучні вибухи", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.

До того ж окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

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