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У Херсоні знову чути вибухи

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Херсон, Вівторок 29 листопада 2022 19:31
У Херсоні знову чути вибухи Фото: у Херсоні знову чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні вчетверте за день чути вибухи, у звільненому обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Херсоні знову чути гучні вибухи", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Поки що немає офіційної інформації про те, чим викликані ці вибухи. В області та місті оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.

До того ж окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

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