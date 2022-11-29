У Херсоні знову чути вибухи
Фото: у Херсоні знову чути вибухи (Getty Images)
У Херсоні вчетверте за день чути вибухи, у звільненому обласному центрі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Херсоні знову чути гучні вибухи", - йдеться у повідомленні ЗМІ.
Поки що немає офіційної інформації про те, чим викликані ці вибухи. В області та місті оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.
До того ж окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.
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