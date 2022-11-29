В Херсоне снова слышны взрывы

В Херсоне четвертый раз за день слышны взрывы, в освобожденном областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Пока нет официальной информации о том, чем вызваны эти взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога.

"В Херсоне снова слышны громкие взрывы", - говорится в сообщении СМИ.

Напомним, вчера россияне обстреляли Херсонскую область 21 раз .

К тому же оккупанты убили известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына в Херсонской области.

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