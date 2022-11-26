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У Херсоні знову чути вибухи

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Херсон, Субота 26 листопада 2022 19:21
У Херсоні знову чути вибухи Фото: У Херсоні знову чути вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 26 листопада, у Херсоні пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці повідомляють, що було чутно гучні звуки у Голій Пристані. Це місто на лівому березі Дніпра та перебуває під окупацією РФ. Зазначається, що це могли бути звуки "вильотів".

У Херсоні знову чути вибухи

Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні у Херсоні, ні у Херсонській області. Поки офіційних коментарів щодо ситуації у місті немає.

Нагадаємо, що вчора у Херсоні пролунали вибухи.

Також у Херсоні під ворожий обстріл потрапив цивільний автомобіль, є постраждалі.

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