У Херсоні знову чути вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці повідомляють, що було чутно гучні звуки у Голій Пристані. Це місто на лівому березі Дніпра та перебуває під окупацією РФ. Зазначається, що це могли бути звуки "вильотів".

Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні у Херсоні, ні у Херсонській області. Поки офіційних коментарів щодо ситуації у місті немає.