В Херсоне снова слышны взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что слышны были громкие звуки в Голой Пристани. Этот город на левом берегу Днепра находится под оккупацией РФ. Отмечается, что это могли быть звуки "вылетов".

Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области. Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.