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В Херсоні затримали зрадника, який "віджимав" човни у місцевих. На них ворог втік з міста

Фото: в Херсоні затримали зрадника, який "віджимав" човни у місцевих (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала зрадника, який допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ у Херсоні в минулому році. Він свого часу "конфіскував" човни у місцевих, на яких "евакуювався" ворог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ. Для цього фігурант "зливав" рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби", - йдеться в повідомленні.

 

За даними слідства, "конфісковані" плавзасоби вони позначали літерою "Z" та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

"Втікаючи від українських захисників, рашисти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися", - додали в СБУ.

Втім, співробітники СБУ все ж затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав окупантів. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна за пособництво РФ.

Звільнення Херсона

Українські війська під час осіннього контрнаступу у 2022 році звільнили з окупації Херсон та частину населених пунктів області, розташованих на правому березі Дніпра. Втікаючи з Херсона російські війська не вигадали краще, як "віджати" човни, катери та інші плавзасоби у жителів області. Зазначимо, що втікши на лівий берег російські війська не залишили таку тактику - загарбники продовжують красти човни у місцевих.
 

 

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