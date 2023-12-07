В Херсоні затримали зрадника, який "віджимав" човни у місцевих. На них ворог втік з міста

"Напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ. Для цього фігурант "зливав" рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, "конфісковані" плавзасоби вони позначали літерою "Z" та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

"Втікаючи від українських захисників, рашисти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися", - додали в СБУ.

Втім, співробітники СБУ все ж затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав окупантів. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна за пособництво РФ.

Звільнення Херсона

Українські війська під час осіннього контрнаступу у 2022 році звільнили з окупації Херсон та частину населених пунктів області, розташованих на правому березі Дніпра. Втікаючи з Херсона російські війська не вигадали краще, як "віджати" човни, катери та інші плавзасоби у жителів області. Зазначимо, що втікши на лівий берег російські війська не залишили таку тактику - загарбники продовжують красти човни у місцевих.

