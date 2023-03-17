У Херсоні затримали трьох працівників колонії, які зрадили присязі та працювали на РФ

Колишні працівники виправної колонії у Херсонській області співпрацювали з окупантами та отримали за це фейкові "посади". Правоохоронці виявили їх та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Троє колишніх працівників ДУ "Дар’ївська виправна колонія № 10" погодились працювати на окупантів. Подружжя молодших інспекторів 1 категорії відділу охорони та їх колега працевлаштувалися на аналогічні посади у незаконно створеному органі - так званому "управлінні служби виконання покарань по Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі вони виконували накази та забезпечували функціонування органу, що увійшов до "федеральної служби виконання покарань" РФ та діяв за законами Росії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підписаний бланк присяги громадянина РФ, перепустки, службові посвідчення, агітаційні листівки із закликом працевлаштування до окупаційного органу. Всім трьом особам було повідомлено про підозру у державній зраді.