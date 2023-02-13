У Херсоні затримали працівника колонії, який працював на окупантів та отримав паспорт РФ
Під час окупації Херсону працівник колонії перейшов на бік окупантів та отримав громадянство РФ. Правоохоронці виявили його та повідомили про підозру у держзраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного бюро розслідувань.
Колишній заступник начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи "Північна виправна колонія №90" брав участь у незаконному створенні установи «Управління служби виконання покарань по Херсонській області», що діяла за законам РФ.
"Потім фігурант отримав від окупантів керівну посаду та зарплатню у рублях. Зрадник також мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів окупантів та носіння зброї", - йдеться у повідомленні.
У ДБР зазначили, що чоловік прийняв присягу громадянина РФ та отримав російський паспорт. Йому повідомили про підозру у державній зраді.
Нагадаємо, що у ході проведення стабілізаційних заходів у Херсоні працівники Державного бюро розслідувань затримали чотирьох працівників північної виправної колонії №90, які під окупації міста працювали на російських загарбників.
Колишній працівник виправної колонії Херсона перейшов на бік РФ та тренував службових собак. Чоловіка затримали та засудили на 8 років тюрми за колабораційну діяльність.
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