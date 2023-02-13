У Херсоні затримали працівника колонії, який працював на окупантів та отримав паспорт РФ

Фото: У Херсоні затримали працівника колонії, який працював на окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час окупації Херсону працівник колонії перейшов на бік окупантів та отримав громадянство РФ. Правоохоронці виявили його та повідомили про підозру у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного бюро розслідувань.

Колишній заступник начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи "Північна виправна колонія №90" брав участь у незаконному створенні установи «Управління служби виконання покарань по Херсонській області», що діяла за законам РФ. "Потім фігурант отримав від окупантів керівну посаду та зарплатню у рублях. Зрадник також мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів окупантів та носіння зброї", - йдеться у повідомленні. У ДБР зазначили, що чоловік прийняв присягу громадянина РФ та отримав російський паспорт. Йому повідомили про підозру у державній зраді.