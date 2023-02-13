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У Херсоні затримали працівника колонії, який працював на окупантів та отримав паспорт РФ

Фото: У Херсоні затримали працівника колонії, який працював на окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під час окупації Херсону працівник колонії перейшов на бік окупантів та отримав громадянство РФ. Правоохоронці виявили його та повідомили про підозру у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного бюро розслідувань.

Колишній заступник начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи "Північна виправна колонія №90" брав участь у незаконному створенні установи «Управління служби виконання покарань по Херсонській області», що діяла за законам РФ.

"Потім фігурант отримав від окупантів керівну посаду та зарплатню у рублях. Зрадник також мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів окупантів та носіння зброї", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що чоловік прийняв присягу громадянина РФ та отримав російський паспорт. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, що у ході проведення стабілізаційних заходів у Херсоні працівники Державного бюро розслідувань затримали чотирьох працівників північної виправної колонії №90, які під окупації міста працювали на російських загарбників.

Колишній працівник виправної колонії Херсона перейшов на бік РФ та тренував службових собак. Чоловіка затримали та засудили на 8 років тюрми за колабораційну діяльність.

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