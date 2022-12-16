ДБР затримало ще чотирьох херсонських колаборантів - працівників виправної колонії

У ході проведення стабілізаційних заходів у Херсоні працівники Державного бюро розслідувань затримали чотирьох працівників північної виправної колонії №90, які під окупації міста працювали на російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР в Telegram .

ДБР почала документувати діяльність цих колаборантів ще до визволення міста ЗСУ. За даними слідства, після захоплення Херсону російськими військами працівники колонії погодилися працювати у незаконно створеній "Северной исправительной колонии №90". Підозрювані виконували усі вказівки загарбників і допомагали їм кидати за ґрати українців, не згодних із російською окупацією.

Їх звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. За клопотанням прокуратури двоє підозрюваних вже перебувають під вартою, вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим.

Досудове слідство триває, встановлюються спільники та інші особи, які можуть бути причетні до колабораційної діяльності.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало колаборантів з херсонського СІЗО, які незаконно утримували українських патріотів, а також зрадника з херсонської колонії, який перед звільненням міста ЗСУ випустив ув’язнених.