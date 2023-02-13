В Херсоне задержан работник колонии, который работал на оккупантов и получил паспорт РФ

Во время оккупации Херсона работник колонии перешел на сторону оккупантов и получил гражданство РФ. Правоохранители обнаружили его и сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного бюро расследований.

Бывший заместитель начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения государственного учреждения "Северная исправительная колония №90" принимал участие в незаконном создании учреждения «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», действовавшему по законам РФ.

"Потом фигурант получил от оккупантов руководящую должность и зарплату в рублях. Предатель также имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов оккупантов и ношение оружия", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что мужчина принял присягу гражданина РФ и получил российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.