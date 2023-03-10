У Херсоні ввечері чути гучні вибухи

Жителі Херсону ввечері п'ятниці, 10 березня, чули звуки вибухів. Однак повітряну тривогу у місті та області не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.
Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.
Лише за минулу добу окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.
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