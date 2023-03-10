В Херсоне вечером слышны громкие взрывы

Жители Херсона вечером пятницы 10 марта слышали звуки взрывов. Однако воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.