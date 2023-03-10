В Херсоне вечером слышны громкие взрывы
Фото: в Херсоне вечером пятницы слышны громкие взрывы (GettyImagеs)
Жители Херсона вечером пятницы 10 марта слышали звуки взрывов. Однако воздушная тревога в городе и области не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.
Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли артиллерией Таврический микрорайон Херсона. В результате удара погиб 35-летний мужчина.
Только за минувшие сутки оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.
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