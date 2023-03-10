ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне вечером слышны громкие взрывы

Новина українською →
Херсон, Пятница 10 марта 2023 22:10
В Херсоне вечером слышны громкие взрывы Фото: в Херсоне вечером пятницы слышны громкие взрывы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители Херсона вечером пятницы 10 марта слышали звуки взрывов. Однако воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли артиллерией Таврический микрорайон Херсона. В результате удара погиб 35-летний мужчина.

Только за минувшие сутки оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации