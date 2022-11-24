Фото: у Херсоні втретє за день чути вибухи (Getty Images)

У Херсоні втретє за день сьогодні, 24 листопада, було чути вибухи. Про їхні наслідки поки що не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.