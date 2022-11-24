У Херсоні втретє за день чути вибухи
Фото: у Херсоні втретє за день чути вибухи (Getty Images)
У Херсоні втретє за день сьогодні, 24 листопада, було чути вибухи. Про їхні наслідки поки що не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Раніше в обід в обласному центрі також чути звуки вибухів, але повітряна тривога в регіоні не оголошувалась. Крім того, за даними місцевих пабліків у соцмережах, внаслідок обстрілу було зафіксовано "прильоти".
Нагадаємо, вчора протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України і не лише.
Сьогодні стало відомо, що через масовані ракетні удари Росії по Україні отримали поранення 55 людей. Загинули десятеро.
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