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В Херсоне третий раз за день слышны взрывы

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 16:08
В Херсоне третий раз за день слышны взрывы Фото: в Херсоне третий раз за день слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне третий раз за день сегодня, 24 ноября, были слышны взрывы. Об их последствиях пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Ранее в обед в областном центре также были слышны звуки взрывов, но воздушная тревога в регионе не объявлялась. Кроме того, по данным местных пабликов в соцсетях, вследствие обстрелов были зафиксированы "прилеты".

Напомним, вчера в течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины и не только.

Сегодня стало известно, что из-за массированных ракетных ударов России по Украине получили ранения 55 человек. Погибли десять.

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