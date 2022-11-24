В Херсоне третий раз за день слышны взрывы
Фото: в Херсоне третий раз за день слышны взрывы (Getty Images)
В Херсоне третий раз за день сегодня, 24 ноября, были слышны взрывы. Об их последствиях пока не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Ранее в обед в областном центре также были слышны звуки взрывов, но воздушная тревога в регионе не объявлялась. Кроме того, по данным местных пабликов в соцсетях, вследствие обстрелов были зафиксированы "прилеты".
Напомним, вчера в течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины и не только.
Сегодня стало известно, что из-за массированных ракетных ударов России по Украине получили ранения 55 человек. Погибли десять.
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