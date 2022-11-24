Фото: в Херсоне третий раз за день слышны взрывы (Getty Images)

В Херсоне третий раз за день сегодня, 24 ноября, были слышны взрывы. Об их последствиях пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.