У Херсоні вп'яте за день прогриміли вибухи

У вівторок, 11 квітня, у Херсоні знову пролунали вибухи. Це вже п'ятий випадок на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
На даний момент у регіоні повітряну тривогу не оголошували.
При цьому офіційної інформації про вибухи або обстріл міста поки не надходило.
Нагадаємо, сьогодні вже повідомляли про вибухи у Херсоні.
Крім того, російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області.
Додамо, що 10 квітня російська армія атакувала човен з людьми в Херсонській області, внаслідок чого двоє людей отримали тяжкі поранення.
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