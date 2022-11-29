У Херсоні вп'яте за день чути вибухи

У звільненому Херсоні сьогодні, 29 листопада, вже вп'яте за день чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Раніше повідомлялося, що сьогодні російські військові завдали удару по обласній клінічній лікарні. Внаслідок удару у будівлі вилетіли вікна, але обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у Херсоні пролунали вибухи у вівторок , 29 листопада. Це вже третє повідомлення про вибухи за день.

Вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.

До того ж окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.