У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський

У Херсоні під час виконання службово завдання загинув одеський поліцейський. Він потрапив під ворожий обстріл у понеділок, 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Старший лейтенант Юрій Коваш був співробітником оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції. З початку повномасштабної війни поліцейський у складі зведеного загону виконував завдання на деокупованій частині Херсонської області.

Вчора старший лейтенант, виконуючи службове завдання у Херсоні, потрапив під ворожий обстріл артилерією.

"Від розриву кількох снарядів життя 40-річного поліцейського обірвалося. Схиляємо голови перед загиблим колегою. Розділяємо біль і горе рідних та близьких з приводу непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.

У правоохоронця залишилися літні батьки та неповнолітній син.

Фото: у Херсоні загинув одеський поліцейський Юрій Коваш (od.npu.gov.ua)

Обстріли Херсона

Вчора, 31 липня, російські загарбники масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, внаслідок ворожих атак загинули четверо осіб, 17 людей отримали поранення.

Крім того, сьогодні окупанти знову вдарили по середмістю Херсона. Під обстріл потрапила лікарня. Через атаку загинув молодий лікар, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури. Також поранена медсестра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.