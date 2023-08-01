Встиг попрацювати кілька днів. Через обстріл лікарні у Херсоні загинув молодий лікар

Російські війська обстріляли лікарню у Херсоні вранці у вівторок, 1 серпня. Загинув молодий лікар, який лише кілька днів тому розпочав свої обов'язки. Поранено медсестру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Так, 1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.

"Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав лікар. Травмовано також медсестру", - йдеться в повідомленні.

За даними начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, загиблий лікар лише кілька днів працював на посаді, а за життя пораненої медсестри зараз борються медики.

Як додали в МОЗ України, терористи вбили молодого лікаря, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури.

"Поранена медична сестра.Постраждало 2 поверхи лікарні. Продовжується розбір завалів", - йдеться в повідомленні.

Як додали в облпрокуратурі, дані щодо кількості потерпілих уточнюються.

"Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт", - констатували у відомстві.

Фото з місця обстрілу лікарні у Херсоні (t.me/dsns_telegram)

Як розповів голова Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, окупанти вчергове обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили й в один з медзакладів міста.

"Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестри - травмована щелепа, їй надають меддопомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії", - додав він.

Обстріли Херсона

Російські окупанти постійно тримають звільнений та повернутий під контроль ЗСУ у листопаді 2022 року Херсон "під прицілом". Місто, як і Херсонська область, були захоплені РФ під час масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Пізніше частину регіону вдалося повернути. При цьому частина території області досі залишається захопленою, тому Херсон зазнає ударів окупантів із "Граду", артилерії та тяжчого озброєння.

Наприклад, вранці 31 липня російські окупанти обстріляли Херсон. Під ударом опинився центр міста, загинув комунальник. А вдень війська завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення.