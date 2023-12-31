В Херсоні внаслідок російських обстрілів зросла кількість постраждалих

У Херсоні внаслідок російських обстрілів у неділю, 31 грудня, отримали поранення десять осіб. Ще одна людина загинула.

Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"В останній день 2023 року російські військові вбили у Херсоні дитину - хлопчика 11 років. Ще один хлопчик 9 років був тяжко поранений", - повідомив він.

Мрочко додав, що десять дорослих отримали сьогодні травми різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку окупаційних військ.

Обстріл Херсону 31 грудня

Восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої України. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Сьогодні зранку російські загарбники обстріляли Херсон. Через ранкові обстріли троє осіб отримали поранення. Під час атаки люди перебували біля магазину.

Крім того, частина Херсону залишилася без світла та води.

У другій половині дня росіяни в черговий раз обстріляли Херсон. Тоді загинув 11-річний хлопчик, 9-річний - був тяжко поранений. Також дві жінки отримали поранення.

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