UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні викрили чоловіка, який торгував трофейною російською зброєю

Фото: у Херсоні викрили чоловіка, який торгував трофейною російською зброєю (t.me/phogovua)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні правоохоронці викрили чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси росіян. Він знаходив їх на покинутих бойових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру в Telegram.

Згідно з інформацією прокуратури, зброю та боєприпаси підозрюваний знаходив на території Бериславського району Херсонської області.

 

Фото: у торговця російською зброєю у Херсоні провели обшуки (t.me/phogovua)

"У вересні 2023 року правоохоронці задокументували продаж фігурантом двох реактивних штурмових гранат російського виробництва. За це він отримав понад 40 тисяч грн", - уточнили у прокуратурі.

Під час обшуків у гаражі чоловіка виявили корпуси гранат різних типів, реактивні сигнальні та освітлювальні патрони, а також майже тисячу патронів різного калібру.

Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку вересня Служба безпеки України викрила канали підпільного продажу трофейної зброї росіян у Дніпропетровській та Херсонській областях.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьЗброя в УкраїніВійна Росії проти України