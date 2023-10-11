У Херсоні викрили чоловіка, який торгував трофейною російською зброєю

Згідно з інформацією прокуратури, зброю та боєприпаси підозрюваний знаходив на території Бериславського району Херсонської області.

Фото: у торговця російською зброєю у Херсоні провели обшуки (t.me/phogovua)

"У вересні 2023 року правоохоронці задокументували продаж фігурантом двох реактивних штурмових гранат російського виробництва. За це він отримав понад 40 тисяч грн", - уточнили у прокуратурі.

Під час обшуків у гаражі чоловіка виявили корпуси гранат різних типів, реактивні сигнальні та освітлювальні патрони, а також майже тисячу патронів різного калібру.

Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку вересня Служба безпеки України викрила канали підпільного продажу трофейної зброї росіян у Дніпропетровській та Херсонській областях.