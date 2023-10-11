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В Херсоне разоблачили мужчину, который торговал трофейным российским оружием

Фото: в Херсоне разоблачили мужчину, который торговал трофейным российским оружием (t.me/phogovua)
Автор: Иван Носальский

В Херсоне правоохранители разоблачили мужчину, который продавал оружие и боеприпасы россиян. Он находил их на покинутых боевых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру в Telegram.

Согласно информации прокуратуры, оружие и боеприпасы подозреваемый находил на территории Бериславского района Херсонской области. 

 

Фото: у торговца российским оружием в Херсоне провели обыски (t.me/phogovua)

"В сентябре 2023 года стражи порядка задокументировали продажу фигурантом двух реактивных штурмовых гранат российского производства. За это он получил более 40 тысяч грн", - уточнили в прокуратуре. 

В ходе обысков в гараже мужчины обнаружили корпусы гранат разных типов, реактивные сигнальные и осветительные патроны, а также почти тысячу патронов разного калибра. 

Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Напомним, в начале сентября Служба безопасности Украины разоблачила каналы подпольной продажи трофейного оружия россиян в Днепропетровской и Херсонской областях. 

 

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