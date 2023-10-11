ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні викрили чоловіка, який торгував трофейною російською зброєю

Херсон, Середа 11 жовтня 2023 17:20
UA EN RU
У Херсоні викрили чоловіка, який торгував трофейною російською зброєю Фото: у Херсоні викрили чоловіка, який торгував трофейною російською зброєю (t.me/phogovua)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні правоохоронці викрили чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси росіян. Він знаходив їх на покинутих бойових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру в Telegram.

Згідно з інформацією прокуратури, зброю та боєприпаси підозрюваний знаходив на території Бериславського району Херсонської області.

Фото: у торговця російською зброєю у Херсоні провели обшуки (t.me/phogovua)

"У вересні 2023 року правоохоронці задокументували продаж фігурантом двох реактивних штурмових гранат російського виробництва. За це він отримав понад 40 тисяч грн", - уточнили у прокуратурі.

Під час обшуків у гаражі чоловіка виявили корпуси гранат різних типів, реактивні сигнальні та освітлювальні патрони, а також майже тисячу патронів різного калібру.

Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку вересня Служба безпеки України викрила канали підпільного продажу трофейної зброї росіян у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Зброя в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Остання фаза чи середина? Експерти оцінили, на якому етапі війни Україна
Остання фаза чи середина? Експерти оцінили, на якому етапі війни Україна
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати