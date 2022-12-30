У Херсоні відновив роботу сервісний центр МВС

У Херсоні поновив роботу сервісний центр МВС. Крім іншого, в ньому можна обміняти або отримати права, а також зареєструвати машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

У центрі надають послуги з реєстрації, перереєстрації, відновлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, обміну та поновлення водійських прав. Крім того, громадяни можуть отримати міжнародні права, або зробити вибракування транспортного засобу, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ.

Разом із адміністраторами сервісного центру МВС працюють і спеціалісти з Експертної служби МВС, які досліджують транспортні засоби.

Сервісний центр відновив свою роботу та готовий надавати послуги за адресою вул. Вишнева, 22. Послуги надаються у порядку "живої" черги. Графік роботи: вівторок-п'ятниця – 8:00-17:00, субота – 8:00-15:45, неділя-понеділок – вихідні.