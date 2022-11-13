У Херсоні відновили мобільний зв'язок Vodafonе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Vodafone Україна".

"Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у деокупованому Херсоні відновлено роботу мобільного зв'язку. У центрі міста вже доступний зв'язок та інтернет LTE від "Київстар".

Також раніше ми писали, що "Укрпошта" планує повернути відділення до Херсону. Планують почати з 5-7 відділень.

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