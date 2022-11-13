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В Херсоне возобновили мобильную связь Vodafonе

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Херсон, Воскресенье 13 ноября 2022 22:55
В Херсоне возобновили мобильную связь Vodafonе Фото: в Херсоне возобновили мобильную связь Vodafonе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В деоккупированном Херсоне возобновлена работа мобильного оператора Vodafonе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Vodafone Украина.

"Только что включили Херсон! Невероятно, но менее чем за 18 часов наши технари построили почти "новую" сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в деоккупированном Херсоне возобновлена работа мобильной связи . В центре города уже доступна связь и интернет LTE от "Киевстар".

Также ранее мы писали, что "Укрпочта" планирует вернуть отделение в Херсон . Планируется начать с 5-7 отделений.

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