В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы: что известно

Фото: в Херсоне второй раз за день прогремели взрывы (иллюстрация / Getty Images)

В Херсоне днем 4 января второй раз за день раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

При этом в херсонских Telegram-каналах сообщают об обстреле Олешек. После взрыва над городом поднялся клуб дыма. Фото: последствия "прилета" в Олешках (Telegram) Что касается взрывов в самом Херсоне, то в настоящий момент военная администрация не комментировала эту информацию.