UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні вдруге за день повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні 27 листопада пролунали вибухи (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Херсона повідомляють про звуки вибухів. Наразі у місті та області не оголошували повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Варто зазначити, що вибухи у Херсоні пролунали вдруге за день. Сьогодні близько 10:30 місцеві жителів теж повідомляли про звуки вибухів.

Наразі місцева влада та військові не давала офіційних коментарів щодо вибухів.

Нагадаємо, що окупанти постійно обстрілюють звільнений Херсон з лівого берега Херсонської області, який залишається під окупацію. Так, внаслідок обстрілу у четвер, 24 листопада, загинули 10 жителів Херсонської області, ще 54 людини отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВибухОбстріл