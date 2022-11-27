В Херсоне второй раз за день сообщают о взрывах

Следует отметить, что взрывы в Херсоне прогремели во второй раз за день. Сегодня около 10:30 местные жители тоже сообщали о звуках взрывов.

В настоящее время местные власти и военные не давали официальных комментариев по поводу взрывов.

Напомним, что оккупанты постоянно обстреливают освобожденный Херсон с левого берега Херсонской области, который остается под оккупацией. Так, в результате обстрела в четверг, 24 ноября, погибли 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека получили ранения.

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