У Херсоні тимчасово припинили роботу ліфтів: в міськраді пояснили причину

В Херсоні через регулярні обстріли тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Водночас наказ не поширюватиметься на медичні заклади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської міської ради.
"У Херсоні тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Це стосується багатоповерхівок та громадських будівель, окрім медичних закладів. Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова", - пише пресслужба міськради.
Зазначається, що через небезпечну ситуацію в місті та регулярні ворожі обстріли, наразі неможливо забезпечити технічне обслуговування та експлуатацію ліфтів.
"Наказ діє до завершення воєнного стану або до видання наказу про втрату чинності даного наказу", - додає міськрада.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні внаслідок чергового обстрілу спалахнула масштабна пожежа в одному з районів міста.
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