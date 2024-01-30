UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні та Харківській області встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation

Фото: у Херсоні та області встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд PIN-UP Foundation підтримав ініціативу SafePlace4UA зі встановлення мобільних вуличних укриттів, які сприяють безпеці українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Так, за фінансової підтримки PIN-UP Foundation було виготовлено два укриття – SafePlace №0012 встановили в місті-герої Херсоні на одній із зупинок громадського транспорту, SafePlace №0013 –- в населеному пункті Циркуни Харківської області.

У разі небезпеки укриття можуть захистити від ударної хвилі, уламків, смертоносних елементів касетних снарядів. Вони мають товсті стіни в понад 25 см та стелю 40 см з армованого бетону й розраховані на перебування 15 осіб.

Всередині встановлені лави для сидіння, змонтоване освітлення, встановлена вентиляція. Зовні споруди містять знак місця збору, напрямок та адресу найближчого укриття, qr-коди з роликом про SafePlace.

Президент PIN-UP Foundation Марина Ільїна наголосила на важливості таких ініціатив.

"Наша мета - допомагати і сприяти безпеці та благополуччю українців. Ці укриття - лише початок наших зусиль для створення безпечного середовища для жителів Херсона, Циркунів та інших регіонів України", - заявила вона.

SafePlaceUA - ініціатива благодійного фонду "Юність 2.0" зі створення мережі мобільних вуличних укриттів. Перевага в розміщенні укриттів надається громадським місцям відпочинку, дитячим майданчикам, паркам, скверам, зупинкам громадського транспорту тощо.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область