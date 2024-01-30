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В Херсоне и Харьковской области установили уличные укрытия от PIN-UP Foundation

Фото: в Херсоне и области установили уличные укрытия от PIN-UP Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation поддержал инициативу SafePlace4UA по установке мобильных уличных укрытий, способствующих безопасности украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Так, при финансовой поддержке PIN-UP Foundation было изготовлено два укрытия - SafePlace №0012 установили в городе-герое Херсоне на одной из остановок общественного транспорта, SafePlace №0013 - в населенном пункте Циркуны Харьковской области.

В случае опасности укрытия могут оградить от ударной волны, обломков, смертоносных элементов кассетных снарядов. Они имеют толстые стены более 25 см и потолок 40 см из армированного бетона и рассчитаны на пребывание 15 человек.

Внутри установлены скамейки для сидения, смонтировано освещение, установлена вентиляция. Снаружи постройки содержат знак места сбора, направление и адрес ближайшего укрытия, qr-коды с роликом о SafePlace.

Президент PIN-UP Foundation Марина Ильина отметила важность таких инициатив.

"Наша цель - помогать и способствовать безопасности и благополучию украинцев. Эти укрытия - лишь начало наших усилий для создания безопасной среды для жителей Херсона, Циркунов и других регионов Украины", - заявила она.

SafePlaceUA – инициатива благотворительного фонда "Юность 2.0" по созданию сети мобильных уличных укрытий. Преимущество в размещении укрытий отдается общественным местам отдыха, детским площадкам, паркам, скверам, остановкам общественного транспорта и т.д.

 

 

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Херсонская область