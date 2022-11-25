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В Херсоне и области открыли новые пункты гумпомощи: адреса и график работы

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Херсон, Пятница 25 ноября 2022 16:58
В Херсоне и области открыли новые пункты гумпомощи: адреса и график работы Фото: в Херсоне и области открыли новые пункты гумдопомощи (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсонскую область продолжает поступать гуманитарная помощь из других областей Украины и международных доноров. В связи с этим в городе развернули дополнительные пункты выдачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Отмечается, что в Херсонскую область ежедневно привозят тысячи тонн продуктов питания, средств гигиены и других необходимых вещей.

В городе открыли новые пункты раздачи гумпомощи, которые работают ежедневно с 10:00 до 14:00. Получатели должны иметь при себе паспорт и идентификационный код.

Гуманитарные центры Херсонской ОВА работают по следующим адресам:

В Херсоне:

  • улица Московская, 30;
  • улица И. Кулика, 149;
  • улица И. Кулика, 131;
  • проспект Ушакова, 35-а (ТЦ «Адмирал»);
  • улица Перекопская, 16 (Днепровский райисполком);
  • переулок Маяковского, 1 (Школа №28);
  • проспект Строителей, 10 (Поликлиника №2);
  • улица Антона Головатого, 7 (Школа №8);
  • улица Карбышева, 11 ("Херсонлифт");
  • улица Суворова, 29 (Корабельный райсовет);
  • улица Маяковского, 18;
  • улица Промышленная, 24 (Школа №23).

Кроме того, пункты выдачи гумпомощи открыты по следующим адресам.

  • с. Антоновка: улица 22 Восточная, улица Центральная, 48а;
  • с. Степановка: улица Джона Говарда, 63;
  • с. Станислав: Белозерское шоссе, 43;
  • с. Камышаны: улица Центральная, 81-я (Старостат);
  • с. Зеленовка: улица Леси Украинки, 7 (Старостат);
  • с. Чернобаевка: улица Покровская, 45

Напомним, специалисты уже завершают восстановление сетей для подачи электроэнергии Херсону и близлежащим населенным пунктам.

Кроме того, в городе тестируют систему оповещения.

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Херсон Гуманитарная помощь
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