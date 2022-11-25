В Херсоне и области открыли новые пункты гумпомощи: адреса и график работы
В Херсонскую область продолжает поступать гуманитарная помощь из других областей Украины и международных доноров. В связи с этим в городе развернули дополнительные пункты выдачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
Отмечается, что в Херсонскую область ежедневно привозят тысячи тонн продуктов питания, средств гигиены и других необходимых вещей.
В городе открыли новые пункты раздачи гумпомощи, которые работают ежедневно с 10:00 до 14:00. Получатели должны иметь при себе паспорт и идентификационный код.
Гуманитарные центры Херсонской ОВА работают по следующим адресам:
В Херсоне:
- улица Московская, 30;
- улица И. Кулика, 149;
- улица И. Кулика, 131;
- проспект Ушакова, 35-а (ТЦ «Адмирал»);
- улица Перекопская, 16 (Днепровский райисполком);
- переулок Маяковского, 1 (Школа №28);
- проспект Строителей, 10 (Поликлиника №2);
- улица Антона Головатого, 7 (Школа №8);
- улица Карбышева, 11 ("Херсонлифт");
- улица Суворова, 29 (Корабельный райсовет);
- улица Маяковского, 18;
- улица Промышленная, 24 (Школа №23).
Кроме того, пункты выдачи гумпомощи открыты по следующим адресам.
- с. Антоновка: улица 22 Восточная, улица Центральная, 48а;
- с. Степановка: улица Джона Говарда, 63;
- с. Станислав: Белозерское шоссе, 43;
- с. Камышаны: улица Центральная, 81-я (Старостат);
- с. Зеленовка: улица Леси Украинки, 7 (Старостат);
- с. Чернобаевка: улица Покровская, 45
Напомним, специалисты уже завершают восстановление сетей для подачи электроэнергии Херсону и близлежащим населенным пунктам.
Кроме того, в городе тестируют систему оповещения.
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