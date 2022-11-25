В Херсоне и области открыли новые пункты гумпомощи: адреса и график работы

В Херсонскую область продолжает поступать гуманитарная помощь из других областей Украины и международных доноров. В связи с этим в городе развернули дополнительные пункты выдачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Отмечается, что в Херсонскую область ежедневно привозят тысячи тонн продуктов питания, средств гигиены и других необходимых вещей.

В городе открыли новые пункты раздачи гумпомощи, которые работают ежедневно с 10:00 до 14:00. Получатели должны иметь при себе паспорт и идентификационный код.

Гуманитарные центры Херсонской ОВА работают по следующим адресам:

В Херсоне:

улица Московская, 30;

улица И. Кулика, 149;

улица И. Кулика, 131;

проспект Ушакова, 35-а (ТЦ «Адмирал»);

улица Перекопская, 16 (Днепровский райисполком);

переулок Маяковского, 1 (Школа №28);

проспект Строителей, 10 (Поликлиника №2);

улица Антона Головатого, 7 (Школа №8);

улица Карбышева, 11 ("Херсонлифт");

улица Суворова, 29 (Корабельный райсовет);

улица Маяковского, 18;

улица Промышленная, 24 (Школа №23).

Кроме того, пункты выдачи гумпомощи открыты по следующим адресам.