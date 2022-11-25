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У Херсоні сьогодні лунатиме сирена: у чому причина

Фото: у Херсоні сьогодні тестуватимуть сирену (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні сьогодні може лунати сирена, оскільки фахівці будуть тестувати систему оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Сьогодні, 25 листопада, протягом доби у Херсоні тестуватимуть систему оповіщення населення. Це технічні сповіщення", - зазначив він.

За його словами, надалі сирена у звільненому місті працюватиме у штатному режимі, аби повідомляти жителів Херсону про небезпеку.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули 7 людей, ще 21 особа отримала поранення.

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