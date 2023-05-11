У Херсоні скоротять комендантську годину з 16 травня

"Наступного тижня в нашій громаді буде скорочено комендантську годину. Відповідний наказ вже підписано. Починаючи з 16 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня", - заявив Мрочко.

Окрім цього, за його словами, буде подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня поточного року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним - з 15:00 до 10:00 щодня.

"Звертаюся до жителів міста та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки", - нагадав Мрочко.

Він додав, якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні та області вводили цілодобову комендантську годину, яка тривала з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

Додамо, як згодом розповіла місцева влада, у Херсоні та області під час тривалої комендантської години було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайдено схрон зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.