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В Херсоне сократят комендантский час с 16 мая

Фото: в Херсоне сократят комендантский час с 16 мая (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне с 16 мая сократят длительность комендантского часа. Он будет действовать каждый день с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"На следующей неделе в нашей общине будет сокращен комендантский час. Соответствующий приказ уже подписан. Начиная с 16 мая, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно", - заявил Мрочко.

Кроме того, по его словам, будет продлен срок продажи алкогольных напитков в городе до 15 июня текущего года. Время запрета продажи алкоголя остается неизменным - с 15:00 до 10:00 ежедневно.

"Обращаюсь к жителям города и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком", - напомнил Мрочко.

Он добавил, что если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне и области вводили круглосуточный комендантский час, который длился с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

Добавим, как впоследствии рассказали местные власти, в Херсоне и области во время длительного комендантского часа были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найден схрон оружия.

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ХерсонКомендантский час