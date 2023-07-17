Ввечері, 17 липня, в Херсоні пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Зазначається, що вибух пролунав близько 23:10, на той момент в місті та області була оголошена повітряна тривога.
Росіяни з моменту звільнення Херсона розпочали регулярні обстріли міста за допомогою артилерії та ракет. Наприклад, 11 липня окупанти вдарили по житловим кварталам міста, тоді постраждало п'ять людей, серед яких і дитина.
Наступного дня загарбники знову атакували місто, в результаті чого загинув 81-річний чоловік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.